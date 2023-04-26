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Атлетіко підписав захисника Лестера

Чаглар Сьоюнджю продовжить карєру у Ла-Лізі
Сьогодні 19:38 211 0
Атлетіко підписав захисника Лестера
#Атлетіко Мадрид, #Лестер Сіті, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Захисник Лестера Чаглар Сьоюнджю влітку стане вільним агентом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сьоюнджю перейде в Атлетіко Мадрид на правах вільного агента. Його контракт із Лестером закінчується наприкінці сезону. Сьоюнджу узгодив з Атлетіко контракт до літа 2027 року.

У нинішньому сезоні 26-річний турок взяв участь лише в 7 матчах за Лестер у всіх турнірах. Його трансферна вартість оцінюється в 15 мільйонів євро.

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