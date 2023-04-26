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Флік: Ми проведемо особливий матч проти України

Ганс-Дітер Флік прокоментував товариські матчі збірної Німеччини
Сьогодні 17:32 471 0
Флік: Ми проведемо особливий матч проти України
#Флік

Джерело - УАФ.

Збірна Німеччини зіграє особливий матч проти національної команди України.

Про це розповів головний тренер німців Ганс-Дітер Флік.

"Ми проведемо цей особливий матч проти України, а потім у спарингах на нас чекатимуть ще два сильні суперники — Польща та Колумбія. У цих товариських поєдинках ми хочемо розвинути те, що команда продемонструвала в другому таймі контрольного матчу з Бельгією (2:3).

Перші півгодини показали, що нам потрібно ще багато працювати, щоб вийти у фінал чемпіонату Європи. Але якщо команда правильно засвоїть урок і зіграє так, як протягом наступних 60-ти хвилин, міцно захищаючись та сміливо йдучи вперед, уболівальники нас підтримають, і весь стадіон буде з нами. Ми дуже чітко відчули цю підтримку в Кельні та хочемо взяти цей імпульс із собою на наступні три поєдинки", — сказав Флік.

Нагадаємо, збірні Німеччини та України проведуть товариський матч 12-го червня. Це буде 1000-й матч в історії німецької збірної. Спаринг буде благодійним.

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