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Барселона хоче обміняти Феррана Торреса на Карраско

Про умови можливого обміну не повідомляється
Сьогодні 16:41 205 0
Барселона хоче обміняти Феррана Торреса на Карраско
#Атлетіко Мадрид, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона хоче здійснити обмін з мадридським Атлетіко.

Про це повідомив журналіст Ашраф Бен Аяд.

Барселона готова віддати мадридському клубу Феррана Торреса. Каталонський клуб при цьому хоче отримати хавбека матрацників Янніка Феррейру Карраско. Про умови можливого обміну не повідомляється.

23-річний Ферран Торрес у поточному сезоні провів 39 матчів за Барселону і забив 7 голів при 2 результативних передачах. 29-річний Яннік Феррейра Карраско у 37 матчах за Атлетіко забив 6 голів при 4 результативних передачах.

Раніше повідомлялося, що Канселу пропонували підписувати Реалу та Барселоні.

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