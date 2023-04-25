Маркевич: У нас, крім Бущана, немає хороших воротарів

В Україні мало хороших воротарів.

Про це розповів екстренер національної збірної Мирон Маркевич

"Скажімо чесно. У нас, крім Бущана, немає хороших воротарів. Можливо, ще Трубін.

Різник ‒ талановитий голкіпер хорошого рівня, але поки не отримує часу у Шахтарі, там грає Трубін. Воротар ‒ це така позиція, де потрібен час, щоб здобути досвід", - сказав Маркевич.