Баварія може звільнити Тухеля

Томач Тухель може втратити посаду головного тренера Баварї

Керівництво Баварії роздумує над тим, аби відправити у відставку нового головного тренера команди Томаса Тухеля.

Про це повідомляє Goal.com.

Піти на такий крок мюнхенці готові будуть у тому випадку, якщо команда під керівництвом Тухеля не зможе виграти чемпіонський титул у чемпіонаті Німеччини.

Наразі Баварія у турнірній таблиці німецької Бундесліги посідає 2-ге місце з 59 очками. Лідирує Боруссія Дортмунд, у якої 60 пунктів.

Нагадаємо, Блінд влітку покине Баварію.

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