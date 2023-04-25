Баварія може звільнити Тухеля

Джерело - sport.ua.
Керівництво Баварії роздумує над тим, аби відправити у відставку нового головного тренера команди Томаса Тухеля.
Про це повідомляє Goal.com.
Піти на такий крок мюнхенці готові будуть у тому випадку, якщо команда під керівництвом Тухеля не зможе виграти чемпіонський титул у чемпіонаті Німеччини.
Наразі Баварія у турнірній таблиці німецької Бундесліги посідає 2-ге місце з 59 очками. Лідирує Боруссія Дортмунд, у якої 60 пунктів.
Нагадаємо, Блінд влітку покине Баварію.
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