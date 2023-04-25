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Моурінью: Мені дуже і дуже важко критикувати команду

Жозе Моурінью прокоментував поразку від Аталанти
Сьогодні 10:38 334 0
Моурінью: Мені дуже і дуже важко критикувати команду
Фото - gettyimages
#Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - sport.ua.

Рома грала на максимумі своїх можливостей у грі 31 туру проти Аталанти.

Про це розповів головний тренер римського клубу Жозе Моурінью.

"Ми закінчили матч із дев'ятьма гравцями через травми і навіть влучили у штангу. Ми могли зробити рахунок 2:3. Мені дуже і дуже важко критикувати команду. Вони грають у межах своїх можливостей. Я думаю, що у кожного тренера навіть у найбагатших клубах буде проблема, коли не буде гравців. Для деяких команд це невелика проблема, для нас це величезна проблема. Це згуртована команда, у важкі моменти ми завжди разом, і я думаю, що вболівальники також пишаються цією командою.

Травми пов'язані з кількістю матчів. Ми намагалися захистити тих гравців, які, як показав медичний персонал, були більш втомленими після матчу у четвер", – розповів Моурінью.

Нагадаємо, Аталанта переграла Рому у 31 турі Серії А.

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