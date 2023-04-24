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АЗ виграв Юнацьку лігу УЄФА

Історична перемога для АЗ
Сьогодні 23:22 291 0
АЗ виграв Юнацьку лігу УЄФА
#АЗ Алкмар, #Хайдук

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Юнацької ліги УЄФА АЗ розгромив хорватський Хайдук.

Матч завершився з рахунком 5:0 на користь нідерландського клубу.

АЗ Алкмар вперше перемагає в Юнацькій лізі УЄФА, стаючи першим клубом з Нідерландів, який здобув даний трофей. Нагадаємо, торік у фіналі перемогла Бенфіка.

Юнацька ліга УЄФА

Фінал, 24 квітня

АЗ – Хайдук 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Аддай (пен), 2:0 - 70 Поку, 3:0 - 76 Поку, 4:0 - 79 Мердінк, 5:0 - 87 Мердінк

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