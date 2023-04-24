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Пономарьов: Досвід Дніпра-1 відіграв вирішальну роль у грі з Рухом

Віталій Пономарьов прокоментував поразку від Дніпра-1
Сьогодні 17:28 284 0
Пономарьов: Досвід Дніпра-1 відіграв вирішальну роль у грі з Рухом
#Рух Львів, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Віталій Пономарьов

Джерело - fcrukh.com.

Рух показав організований футбол проти СК Дніпро-1 у матчі 22 туру УПЛ.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Віталій Пономарьов.

"Я гордий за свою команду, тому що ми грали проти суперника, який бореться за чемпіонство, гідно протистояли йому. Показали доволі організований футбол, мали хороші контратаки. Так, як планували, і будували цю гру. Але, напевно, досвід футболістів Дніпра-1 відіграв вирішальну роль у цьому поєдинку.

Зрівняти рахунок з 0:2 за такої ситуації з одним із лідерів чемпіонату – це цінно для нас, воно вартує багато. Насамперед це корисно для молодих футболістів. Але враження неоднозначні, тому що не вистачило концентрації відразу, з перших хвилин, можливо, якась невпевненість була у хлопців на старті матчу, на них тиснуло саме ім’я Дніпра-1, маю на увазі рівень цієї команди. Для молодих гравців це складне випробування, але вони з кожним матчем додають у грі, отримують досвід. Я думаю, що в перспективі з них вийдуть досить хороші футболісти.

Для будь-якої команди це удар – пропускати вирішальний гол у компенсовані хвилини. Але я після матчу в роздягальні подякував хлопцям за гру. Нам потрібно рухатися далі. Це варто взяти для себе як досвід – за цей поєдинок нам не соромно. Проте в нас попереду дуже важливі ігри, в яких потрібно виконувати наші завдання.

Не можемо зіграти одним і тим же складом, постійно застосовуємо ротацію. Це дуже серйозна проблема для нас. Порівняно з попереднім матчем грали 5 нових футболістів в основному складі, це дуже багато. Випадають виконавці через дискваліфікації, травми. Хотілося би зіграти оптимальним складом, поки що в другому колі цього зробити не вдалося.

У цій грі за основу Руху дебютували Столярчук і Теслюк. Ми й надалі тримаємо вектор на розвиток молодих футболістів. Сьогоднішню гру закінчувала практично команда U-19. Вони також суттєво не поступалися досвідченим гравцям Дніпра-1. Усе одно їм потрібен час, щоби отримати певний досвід і грати на рівні Прем’єр-ліги", - сказав Пономарьов.

Нагадаємо, Дніпро-1 вирвав перемогу у Руха в 22 турі УПЛ.

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