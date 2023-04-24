Анчелотті: Можливо, Лунін зіграє кілька матчів до кінця сезону

Джерело - Чемпіон.
Воротар Реала Андрій Лунін може отримати ігрову практику до завершення сезону.
Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті
"Лунін? Якщо Куртуа буде в порядку, він продовжить грати. Можливо, Лунін зіграє кілька матчів до кінця сезону", - сказав Анчелотті.
🎙| Ancelotti: "Lunin? If Courtois is fine he will keep playing. Maybe Lunin will play some games before the end of the season."— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 24, 2023
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