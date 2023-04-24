Анчелотті: Можливо, Лунін зіграє кілька матчів до кінця сезону

Воротар Реала Андрій Лунін може отримати ігрову практику до завершення сезону.

Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті

"Лунін? Якщо Куртуа буде в порядку, він продовжить грати. Можливо, Лунін зіграє кілька матчів до кінця сезону", - сказав Анчелотті.