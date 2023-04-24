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Анчелотті: Можливо, Лунін зіграє кілька матчів до кінця сезону

Сьогодні 14:21 402 0
Анчелотті: Можливо, Лунін зіграє кілька матчів до кінця сезону
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Тібо Куртуа

Джерело - Чемпіон.

Воротар Реала Андрій Лунін може отримати ігрову практику до завершення сезону.

Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті

"Лунін? Якщо Куртуа буде в порядку, він продовжить грати. Можливо, Лунін зіграє кілька матчів до кінця сезону", - сказав Анчелотті.

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