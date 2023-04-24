Ребров: У Аль-Айна все ще є шанси на чемпіонство

Аль-Айн зіграв унічию з Бані Ясом (2:2) у межах 24-го туру чемпіонату ОАЕ.

Втрату трьох очок прокоментував головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров.

"Я пояснював гравцям важливість збереження концентрації протягом усього матчу. Тим паче, що суперник відзначається швидкістю. Ми створили багато моментів біля чужих воріт, але забили тільки два голи.

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Ми домінували по ходу матчу, але наша гра в атаці була поспішною. У нас все ще є шанси на чемпіонство, тепер маємо добре підготуватися до фіналу Кубка президента ОАЕ", - сказав Ребров.

За підсумком 24 туру підопічні Сергія Реброва посідають друге місце, відстаючи від лідера на три очки.

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