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Ребров: У Аль-Айна все ще є шанси на чемпіонство

Сьогодні 13:24 557 0
Ребров: У Аль-Айна все ще є шанси на чемпіонство
#Аль-Айн, #Сергій Ребров

Джерело - офіційний сайт Аль-Айна.

Аль-Айн зіграв унічию з Бані Ясом (2:2) у межах 24-го туру чемпіонату ОАЕ.

Втрату трьох очок прокоментував головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров.

"Я пояснював гравцям важливість збереження концентрації протягом усього матчу. Тим паче, що суперник відзначається швидкістю. Ми створили багато моментів біля чужих воріт, але забили тільки два голи.

  Актуально: Ярмоленко віддав черговий гольовий пас за Аль-Айн:

Ми домінували по ходу матчу, але наша гра в атаці була поспішною. У нас все ще є шанси на чемпіонство, тепер маємо добре підготуватися до фіналу Кубка президента ОАЕ", - сказав Ребров.

За підсумком 24 туру підопічні Сергія Реброва посідають друге місце, відстаючи від лідера на три очки.

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