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Григорчук: Проти Юрія Вернидуба завжди важко грати

Тренер Чорноморця прокоментував перемогу над Кривбасом
Сьогодні 21:06 357 0
Григорчук: Проти Юрія Вернидуба завжди важко грати
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Роман Григорчук

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук прокоментував перемогу над Кривбасом (3:2) у 22-му турі УПЛ.

Про це йдеться на офіційному сайті криворіжців.

"Якщо говорити з огляду на емоції, то ми дуже задоволені. Обіграти Кривбас у Кривому Розі - для нас на даному етапі це досить велика перемога. Ми дуже цим задоволені. А ще хочу згадати, що наші шановні фанати змогли бути на грі. Хоча слово "шановні" тут не передасть всіх емоцій - наші Герої. Я так сильно хотів, щоби ми виграли та подарували їм цю перемогу. Тому сьогоднішня звитяга - для вболівальників. Здоров’я їм, а всім нам - скорішої перемоги.

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Голи вдалися за футбольними мірками невипадковими: всі вони були внаслідок певних вдало розіграних взаємодій. Це додає нам впевненості, бажання йти далі, розвиватися і прогресувати. І, звісно, підійматися в турнірній таблиці.

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Юрій Вернидуб для мене - людина особлива. По життю нас багато чого пов’язувало. Коли перетинаємося, завжди маємо про що поговорити. Нині ми - суперники, але все було гідно, все було професійно. Завжди важко грати проти Юрія Вернидуба. Він - тренер дуже високого рівня. Сьогодні сталося так, що виграли ми - і слава богу. У цьому сезоні Чорноморець і Кривбас мають між собою по перемозі - так що рухаємося далі", - сказав Григорчук.

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