Інтер на виїзді розгромив Емполі, Мілан переміг Лечче: результати матчів Серії А

Результати матчів 31-го туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 квітня, у 31-му турі італійської Серії А відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А

31 тур, 23 квітня

Емполі - Інтер 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Лукаку, 0:2 - 76 Лукаку, 0:3 - 88 Мартінес

Монца - Фіорентина 3:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 8 Куаме, 0:2 - 13 Сапонара, 1:2 - 26 автогол Бірагі, 2:2 - 43 Мота, 3:2 - 58 Пессіна

Удінезе - Кремонезе 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 2 Самарджич, 2:0 - 27 Перес, 3:0 - 36 Саклесс

Мілан - Лечче 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Леау, 2:0 - 75 Леау

Сьогодні в італійській Серії А відбудеться ще один матч:

21:45. Ювентус - Наполі

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