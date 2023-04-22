Зінченко отримав одну з найнижчих оцінок за матч із Саутгемптоном

Стала відома оцінка Олександра Зінченка

Джерело - Чемпіон.

Арсенал вирвав нічию в Саутгемптона в межах 32-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Український футболіст Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "канонірів", провів на полі 72 хвилини.

Портал WhoScored поставив Олександру оцінку 5.7 балів. За гру Зінченко 91 раз доторкнувся до м'яча, віддав 61 точний пас (83,6%), виграв 2 єдиноборства, 1 раз сфолив, 1 раз заробив на собі фол, 1 раз пробив повз воріт, двічі виніс м'яч і 1 раз обіграв суперника.

Оцінка Олександра – найнижча серед усіх польових гравців. Гірша тільки у голкіпера лондонців Ерона Рамздейла (5.1). Найкращим гравцем зустрічі був визнаний Букайо Сака, який відзначився асистом і забив гол на 90-й хвилині.