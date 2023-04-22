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Арсенал врятував нічию в матчі з Саутгемптоном у 32 турі АПЛ

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Арсенал врятував нічию в матчі з Саутгемптоном у 32 турі АПЛ
Фото: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко, #Саутгемптон

Джерело - Чемпіон.

Арсенал вирвав нічию в Саутгемптона в межах 32-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 3:3.

Чемпіонат Англії - АПЛ
32 тур, 21 квітня

Арсенал - Саутгемптон 3:3 (1:2)

Голи: 0:1 - Алькарас, 0:2 - 14 Волкотт, 1:2 - 20 Мартінеллі, 1:3 - 66 Чалета-Цар, 2:3 - 88 Едегор, 3:3 - 90 Сака

Олександр Зінченко вийшов в основному складі і був замінений на 72-й хвилині гри. За цей час українець заробив жовту картку.

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