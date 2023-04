Манчестер Юнайтед вшосте поспіль вилетів з єврокубків від іспанської команди

Манчестер Юнайтед після домашньої нічиєї (2:2) розгромно поступився Севільї на виїзді у другому чвертьфінальному матчі Ліги Європи – 0:3. Таким чином манкуніанці вшосте поспіль вилетіли від іспанської команди в єврокубках.

Про це повідомляє Squawka.

Тричі МЮ вибивала Севілья (ще сезони 17/18, 19/20), по одному разу – Барселона (18/19), Вільярреал (20/21), та Атлетіко (21/22).

Останні 4 розіграші ЛЄ закінчувалися для англійців або вильотом від Севільї, або виходом у фінали у 2017 та 2021 роках.

The last six sides to knock Man Utd out in the knockout rounds of the Champions League and Europa League:



◉ Sevilla (2017/18)

◉ Barca (2018/19)

◉ Sevilla (2019/20)

◉ Villarreal (2020/21)

◉ Atletico (2021/22)

◉ Sevilla (2022/23)



Another defeat in Spain. 🇪🇸 pic.twitter.com/3ViYtbFXQN