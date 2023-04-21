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Манчестер Юнайтед вшосте поспіль вилетів з єврокубків від іспанської команди

Манчестер Юнайтед вшосте поспіль вилетів з єврокубків від іспанської команди
Сьогодні 09:37 248 0
Манчестер Юнайтед вшосте поспіль вилетів з єврокубків від іспанської команди
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед після домашньої нічиєї (2:2) розгромно поступився Севільї на виїзді у другому чвертьфінальному матчі Ліги Європи – 0:3. Таким чином манкуніанці вшосте поспіль вилетіли від іспанської команди в єврокубках.

Про це повідомляє Squawka.

Тричі МЮ вибивала Севілья (ще сезони 17/18, 19/20), по одному разу – Барселона (18/19), Вільярреал (20/21), та Атлетіко (21/22).

Останні 4 розіграші ЛЄ закінчувалися для англійців або вильотом від Севільї, або виходом у фінали у 2017 та 2021 роках.

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