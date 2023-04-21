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Стали відомі пари 1/2 фіналу Ліги конференцій

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Стали відомі пари 1/2 фіналу Ліги конференцій
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

У півфіналах Ліги конференцій-2022/23 зіграють Фіорентина - Базель і Вест Гем - АЗ Алкмар.

У чвертьфіналі Фіорентина перемогла Лех Познань (4:1, 2:3), Базель - Ніццу (2:2, 2:1), Вест Гем - Гент (1:1, 4:1), а АЗ Алкмар - Андерлехт (0:2, 3:0).

Перші матчі відбудуться 11 травня, матчі-відповіді - 18 травня. Господарями перших матчів будуть команди, які вказані першими. Фінальна гра відбудеться 7 червня на стадіоні Еден Арена в Празі.

У півфіналах Ліги чемпіонів зіграють Реал - Манчестер Сіті та Мілан - Інтер. У Лізі Європи півфінальні пари склали Ювентус - Севілья та  Рома - Баєр Леверкузен.

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