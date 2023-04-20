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АЗ по пенальті пройшов Андерлехт: результати матчів Ліги конференцій

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Сьогодні 23:54 380 0
АЗ по пенальті пройшов Андерлехт: результати матчів Ліги конференцій
#АЗ Алкмар, #Андерлехт, #Базель, #Вест Гем, #Гент, #Лех, #Ліга конференцій, #Ніцца, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 квітня, у межах матчів-відповідей чвертьфіналу Ліги конференцій відбулося 4 зустрічі.

Ліга конференцій
1/4 фіналу, 20 квітня

Фіорентина - Лех Познань 2:3 (0:1)
Перший матч 4:0

Голи: 0:1 - 9 Соуса, 0:2 - 64 Велде (пен), 0:3 - 69 Собєх, 1:3 - 78 Соттіль, 2:3 - 90+2 Кастровіллі

АЗ Алкмар - Андерлехт 2:0 (2:0) по пен 4:1
Перший матч 0:2

Голи: 1:0 - 5 Павлідіс (пен), 2:0 - 13 Павлідіс

Вест Гем - Гент 4:1 (1:1)
Перший матч 1:1

Голи: 0:1 - 26 Куйперс, 1:1 - 37 Антоніо, 2:1 - 55 Лукас (пен), 3:1 - 58 Райс, 4:1 - 63 Антоні

Ніцца - Базель 1:1 (0:0) додатковий час
Перший матч 2:2

Голи: 1:0 - Лаборд, 1:1 - 86 Огюстен

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