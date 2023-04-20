Джерело - Чемпіон.
Монца готова продовжити контракт з головним тренером команди Раффаеле Палладіно.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Тренеру пропонується продовжити угоду до 2025 року.
Також в контракт можуть включити опцію продовження ще на рік.
#Monza are ready to extend Raffaele #Palladino’s contract until 2025. In the deal could be included an option for 2026. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 20, 2023
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