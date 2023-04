Монца готова продовжити контракт з головним тренером команди Раффаеле Палладіно.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Тренеру пропонується продовжити угоду до 2025 року.

Також в контракт можуть включити опцію продовження ще на рік.

#Monza are ready to extend Raffaele #Palladino’s contract until 2025. In the deal could be included an option for 2026. #transfers