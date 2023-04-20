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Монца хоче продовжити контракт з головним тренером Палладіно

Тренеру пропонується продовжити угоду
Сьогодні 17:20 178 0
Монца хоче продовжити контракт з головним тренером Палладіно
#Монца, #Раффаеле Палладіно

Джерело - Чемпіон.

Монца готова продовжити контракт з головним тренером команди Раффаеле Палладіно.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Тренеру пропонується продовжити угоду до 2025 року.

Також в контракт можуть включити опцію продовження ще на рік.

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