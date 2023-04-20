Тренер Севільї: Шанси 50 на 50

Севілья має рівні шанси з Манчестер Юнайтед на вихід у півфінал Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хосе Луїс Менділібар.

"Шанси 50 на 50. Буде дуже складно, навіть після нічиєї 2:2 в гостях ми не маємо переваги. Уболівальники нам допомагатимуть, але на полі грають 11 проти 11. На боці Юнайтед" – досвід", - сказав Менділібар.