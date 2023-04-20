Тренер Севільї: Шанси 50 на 50

Джерело - uefa.com.
Севілья має рівні шанси з Манчестер Юнайтед на вихід у півфінал Ліги Європи.
Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хосе Луїс Менділібар.
"Шанси 50 на 50. Буде дуже складно, навіть після нічиєї 2:2 в гостях ми не маємо переваги. Уболівальники нам допомагатимуть, але на полі грають 11 проти 11. На боці Юнайтед" – досвід", - сказав Менділібар.
Перша зустріч завершилася внічию з рахунком 2:2.
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