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Тренер Севільї: Шанси 50 на 50

Хосе Луїс Менділібар прокоментував матч проти Манчестер Юнайтед
Сьогодні 13:57 203 0
Тренер Севільї: Шанси 50 на 50
#Манчестер Юнайтед, #Севілья

Джерело - uefa.com.

Севілья має рівні шанси з Манчестер Юнайтед на вихід у півфінал Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хосе Луїс Менділібар.

"Шанси 50 на 50. Буде дуже складно, навіть після нічиєї 2:2 в гостях ми не маємо переваги. Уболівальники нам допомагатимуть, але на полі грають 11 проти 11. На боці Юнайтед" – досвід", - сказав Менділібар.

Перша зустріч завершилася внічию з рахунком 2:2.

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