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Тен Гаг: Треба використовувати мотивацію як інструмент

Ерік тен Гаг прокоментував матч проти Севільї.
Сьогодні 11:24 210 0
Тен Гаг: Треба використовувати мотивацію як інструмент
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - uefa.com.

Манчестер Юнайтед повинний краще грати в атаці у матчі-відповіді Ліги Європи проти Севільї.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Ерік тен Гаг.

"Треба використовувати мотивацію як інструмент. Особливо у великих матчах. Ми маємо розуміти, як правильно її використовувати. Потрібно як слід зосередитися на матчі та зіграти якнайкраще.

Ми досить організовано граємо по всьому полю, але маємо краще діяти в атаці. Впевнений, що зможемо забити завтра", – сказав тен Гаг.

Перша зустріч завершилася внічию з рахунком 2:2.

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