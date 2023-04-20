Манчестер Юнайтед повинний краще грати в атаці у матчі-відповіді Ліги Європи проти Севільї.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Ерік тен Гаг.

"Треба використовувати мотивацію як інструмент. Особливо у великих матчах. Ми маємо розуміти, як правильно її використовувати. Потрібно як слід зосередитися на матчі та зіграти якнайкраще.

Ми досить організовано граємо по всьому полю, але маємо краще діяти в атаці. Впевнений, що зможемо забити завтра", – сказав тен Гаг.