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Баварія - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:21 1160 0
Баварія - Манчестер Сіті: відео голів і огляд матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Баварія прийматиме Манчестер Сіті в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться 19 квітня о 22:00 за київським часом. Дивіться відео голів і огляд матчу онлайн у режимі реального часу в цій новині.

0:1 - 57' Голанд

1:1 - 83' Кімміх (пен.)

Огляд матчу

Пряма трансляція матчу - на Volia TV.

Перша гра в Манчестері завершилася розгромною перемогою господарів (3:0).

Напередодні Реал і Мілан стали першим півфіналістами Ліги чемпіонів-2022/23. Реал вибив з турніру Челсі (3:0, 2:0), а Мілан за сумою двох матчів пройшов Наполі (1:0, 1:1).

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