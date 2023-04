Реал виграв шість матчів поспіль у плей-оф Ліги чемпіонів

Для Реала перемога над Челсі (2:0) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів стала шостою поспіль у рамках плей-оф турніру.

Про це повідомляє Opta.

Реал також переміг Челсі й у першому матчі 1/4 фіналу - 2:0. У попередньому етапі поточного сезону Ліги чемпіонів мадридці двічі обіграли Ліверпуль - 5:2 та 1:0. Минулого сезону Реал у фіналі турніру також обіграв мерсисайдців - 1:0. У 1/2 фіналу минулої кампанії вершкові виграли у Манчестер Сіті у другому матчі - 3:1.

Рекорд за кількістю перемог поспіль у рамках плей-оф Ліги чемпіонів належить Барселоні, яка у період з 2014 по 2016 рік здобула сім перемог.

