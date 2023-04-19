Дніпро-1 та Олександрія дограють матч 1-го туру в Ужгороді

Джерело - Чемпіон.
Матч 1-го туру УПЛ Дніпро-1 - Олександрія дограють 11 травня в Ужгороді.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Зустріч повинна була відбутися ще в серпні минулого року, проте її перенесли на 16 листопада через виступ дніпрян у єврокубках.
Проте 16 листопада команди зіграли лише 9 хвилин, бо через масований ракетний обстріл з боку росії (терористичної країни) була оголошена повітряна тривога.
Якщо Дніпро-1 переможе, то скоротить відставання від Шахтаря до 4 очок.
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