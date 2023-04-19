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Дніпро-1 та Олександрія дограють матч 1-го туру в Ужгороді

Зустріч повинна була відбутися ще в серпні минулого року
Сьогодні 14:15 334 0
Дніпро-1 та Олександрія дограють матч 1-го туру в Ужгороді
#Олександрія, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Матч 1-го туру УПЛ Дніпро-1 - Олександрія дограють 11 травня в Ужгороді.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зустріч повинна була відбутися ще в серпні минулого року, проте її перенесли на 16 листопада через виступ дніпрян у єврокубках.

Проте 16 листопада команди зіграли лише 9 хвилин, бо через масований ракетний обстріл з боку росії (терористичної країни) була оголошена повітряна тривога.

Якщо Дніпро-1 переможе, то скоротить відставання від Шахтаря до 4 очок.

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