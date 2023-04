Реал вийшов в 11-й півфінал Ліги чемпіонів за останні 13 сезонів

Реал переміг Челсі у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 і вийшов до півфіналу турніру.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Мадридці вийшли в 1/2 фіналу турніру водинадцяте за останні 13 сезонів.

У 5 з 10 попередніх випадків Реал виходив у фінал, і виграв у кожному з них.

В інших 5 випадках з 2010 року команда вилітала в 1/2 фіналу.

Не грали у півфіналі ЛЧ мадридці за 13 років лише в сезонах 2018/19 та 2019/20, коли в 1/8 фіналу вилітали від Аякса та Манчестер Сіті відповідно.

