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Наполі - Мілан 1:1: огляд матчу Ліги чемпіонів

Мілан вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:42 320 0
Наполі - Мілан 1:1: огляд матчу Ліги чемпіонів
Фото: AFP
#Ліга чемпіонів, #Мілан, #Наполі

Джерело - Чемпіон.

Наполі зіграв внічию з Міланом у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу.

Ліга чемпіонів
1/4 фіналу, матч-відповідь
18 квітня

Наполі - Мілан 1:1 (0:1) (перший матч 0:1)

Голи: 0:1 - 43 Жіру, 1:1 - 90+3 Осімхен

Нереалізовані пенальті: Кварацхелія 82 (воротар) - Жиру 22 (воротар)

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані (Естігор 74), Жезус, Руї (Олівера 34), Лоботка, Зелінськи (Распадорі 74), Ндомбеле (Елмас 64), Політано (Лосано 34), Осімхен, Кварацхелія

Мілан: Маньян, Калабрія, К'єр, Томорі, Ернандес, Тоналі, Беннасер, Круніч, Діас (Мессіас 59), Жиру (Орігі 68), Леау (Салемакерс 84)

Попередження: Ді Лоренцо 45+6 - Ернандес 45+1, Маньян 45+5

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