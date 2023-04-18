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Збірна росії відмовилася від участі у чемпіонаті Футбольної асоціації Центральної Азії

Сьогодні 22:25 265 0
Збірна росії відмовилася від участі у чемпіонаті Футбольної асоціації Центральної Азії

Джерело - Tribuna.com.

Збірна росії відмовилася від участі в чемпіонаті Футбольної асоціації Центральної Азії (CAFA).

Про це повідомляє генеральний секретар рфс Максим Митрофанов.

"Турнір [CAFA] буде чи не буде? Не буде.

Чи офіційно відмовились? Офіційно відмовилися", - сказав Митрофанов.

Перший чемпіонат Футбольної асоціації Центральної Азії відбудеться з 9 по 21 червня 2023 року в Бішкеку та Ташкенті. Своє підтвердження для участі в турнірі дали всі 6 членів футбольної асоціації - Таджикистан, Іран, Узбекистан, Киргизія, Туркменістан та Афганістан. Крім того, організатори запросили для участі в новому турнірі одну з азійських збірних.

Раніше повідомлялося, що росія може перейти до Азійської конфедерації футболу. Через агресію проти України всі російські клуби та збірні були усунені від міжнародних турнірів під егідою ФІФА та УЄФА.

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