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Чемпіон світу готовий змінити клуб в АПЛ влітку

Аргентинець цікавий кільком командам
Сьогодні 18:11 356 0
Чемпіон світу готовий змінити клуб в АПЛ влітку
#Брайтон

Джерело - xsport.ua.

Півзахисник Брайтона Алексіс Макаллістер хоче піти з клубу по завершенню сезону.

Про це повідомляє Sky Sports.

Аргентинець цікавий ряду топ-клубів серед яких є і гранди АПЛ. МЮ і Ліверпуль серед головних кандидатів.

Чемпіон світу вже прийняв рішення про майбутнє. Його оточення проведе переговори з потенційними командами.

У Брайтоні розуміють, що навряд чи збережуть гравця. За нього запросять чималі гроші.

У нинішньому сезоні Макаллістер відіграв 30 ігор, забивши 10 голів і зробивши два асиста.

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