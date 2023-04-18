Чемпіон світу готовий змінити клуб в АПЛ влітку

Джерело - xsport.ua.
Півзахисник Брайтона Алексіс Макаллістер хоче піти з клубу по завершенню сезону.
Про це повідомляє Sky Sports.
Аргентинець цікавий ряду топ-клубів серед яких є і гранди АПЛ. МЮ і Ліверпуль серед головних кандидатів.
Чемпіон світу вже прийняв рішення про майбутнє. Його оточення проведе переговори з потенційними командами.
У Брайтоні розуміють, що навряд чи збережуть гравця. За нього запросять чималі гроші.
У нинішньому сезоні Макаллістер відіграв 30 ігор, забивши 10 голів і зробивши два асиста.