Ньюкасл запланував трансфери чотирьох топ-гравців наступного літа

Ньюкасл вже сформував шорт-лист

Ньюкасл збирається підписати щонайменше чотирьох елітних футболістів наступного літа.

Про це повідомляє The Telegraph.

Спортивний директор Ден Ешуорт і головний тренер Едді Гау зуміли переконати босів діяти більш рішуче на трансферному ринку з огляду на прогрес, якого вдалося досягти за останні півтора року.

Ньюкасл готовий збільшити витрати на трансфери. Клуб виявляє інтерес до Джеймса Меддісона, Харві Барнса, Мойзеса Кайседо, Каору Мітоме, Калвіна Філліпса, Скотта Мактоміні, Деклана Райса, Конора Галлагера, Айвена Тоуні та інших.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл хоче підписати хавбека Лаціо Милинковича-Савича.