Головне
Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин
Вчора 19:42 4215
Ребров може відмовитися від роботи у збірній України
Сьогодні 15:26 975
Раптово помер український арбітр
Сьогодні 12:47 2996
Костюк: Деякі росіянки та білоруски дивуються, чому ми їм не посміхаємося
Сьогодні 09:11 626
CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність
Вчора 21:54 6452
Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики
Вчора 21:24 643
У Циганкова була пропозиція від титулованого клубу Італії
Вчора 20:39 1186
Циганик: Шахтар пропонує 75 тисяч доларів командам, які відберуть очки у Дніпра-1
Вчора 20:24 1025 2
Вацко: Павелко ходить задоволений і говорить, що з Ребровим вже домовились
Вчора 16:54 909
Збірна України продовжить відбір до Євро-2024
Вчора 16:26 1736
Прямі трансляції

Ньюкасл запланував трансфери чотирьох топ-гравців наступного літа

Ньюкасл вже сформував шорт-лист
Сьогодні 15:39 419 0
Ньюкасл запланував трансфери чотирьох топ-гравців наступного літа
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ньюкасл Юнайтед, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Ньюкасл збирається підписати щонайменше чотирьох елітних футболістів наступного літа.

Про це повідомляє The Telegraph.

Спортивний директор Ден Ешуорт і головний тренер Едді Гау зуміли переконати босів діяти більш рішуче на трансферному ринку з огляду на прогрес, якого вдалося досягти за останні півтора року.

Ньюкасл готовий збільшити витрати на трансфери. Клуб виявляє інтерес до Джеймса Меддісона, Харві Барнса, Мойзеса Кайседо, Каору Мітоме, Калвіна Філліпса, Скотта Мактоміні, Деклана Райса, Конора Галлагера, Айвена Тоуні та інших.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл хоче підписати хавбека Лаціо Милинковича-Савича.

Коментарі ()
Популярне зараз
Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин Спортивний лікар: Після похоронів доньки та дружини йду в ЗСУ, ненавиджу цих тварин 4215
CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність CAS довічно заборонив Севідову будь-яку футбольну діяльність 6452
Ребров: Вдячний Шкапенку за все, що він для мене зробив Ребров: Вдячний Шкапенку за все, що він для мене зробив 1424
Раптово помер український арбітр Раптово помер український арбітр 2996
Жирона виставила солідний трансферний цінник на Циганкова Жирона виставила солідний трансферний цінник на Циганкова 17159
Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива Найкращий легіонер в історії Динамо? Дубль Діого Рінкона у ворота Локомотива 3691
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 14137 6
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 108653
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 41957
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1247
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 25245
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 3992