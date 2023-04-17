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Вест Гем продав захисника Бешикташу

Масуаку раніше виступав за турецький клуб на правах оренди
Сьогодні 19:25 207 0
Вест Гем продав захисника Бешикташу
Фото Getty Images
#Бешикташ, #Вест Гем

Джерело - sport.ua.

Захисник Вест Гема Артур Масуаку переходить у Бешикташ на постійній основі. 

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

За турецьку команду 29-річний футболіст виступав із літа минулого року на правах оренди.

Наразі "орли" вирішили викупити Масуаку у представника Прем'єр-ліги. Лондонський клуб уже оголосив про звільнення Артура і подякував йому за виступи.

За даними авторитетного порталу Transfermarkt, Бешикташ заплатить за Артура Масуаку 2 мільйони євро.

У 27 матчах чемпіонату та Кубка Туреччини в сезоні 2022/2023 Масуаку записав на свій рахунок два голи і чотири результативні паси на партнерів.

Нагадаємо у 31 турі АПЛ Вест Гем відібрав очки в Арсеналу.

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