Вест Гем продав захисника Бешикташу

Джерело - sport.ua.
Захисник Вест Гема Артур Масуаку переходить у Бешикташ на постійній основі.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
За турецьку команду 29-річний футболіст виступав із літа минулого року на правах оренди.
Наразі "орли" вирішили викупити Масуаку у представника Прем'єр-ліги. Лондонський клуб уже оголосив про звільнення Артура і подякував йому за виступи.
За даними авторитетного порталу Transfermarkt, Бешикташ заплатить за Артура Масуаку 2 мільйони євро.
У 27 матчах чемпіонату та Кубка Туреччини в сезоні 2022/2023 Масуаку записав на свій рахунок два голи і чотири результативні паси на партнерів.
Нагадаємо у 31 турі АПЛ Вест Гем відібрав очки в Арсеналу.