Клінсманн може очолити Тоттенгем

Джерело - Tribuna.com.
Головний тренер збірної Південної Кореї Юрген Клінсманн є одним з претендентів на посаду головного тренера Тоттенгема.
Про це повідомляє GFNG з посиланням на Kicker.
Іншими претендентами, окрім 58-річного німця, є Брендан Роджерс, Венсан Компані, Маурісіо Почеттіно, Грем Поттер та Юліан Нагельсманн.
Останнім клубом Клінсманна була Герта, звідки він пішов за власним бажанням на початку 2020 року.
З лютого очолює збірну Південної Кореї, яка під його керівництвом поступилася Уругваю (1:2) та зіграла внічию з Колумбією (2:2).