Клінсманн може очолити Тоттенгем

Головний тренер збірної Південної Кореї Юрген Клінсманн є одним з претендентів на посаду головного тренера Тоттенгема.

Про це повідомляє GFNG з посиланням на Kicker.

Іншими претендентами, окрім 58-річного німця, є Брендан Роджерс, Венсан Компані, Маурісіо Почеттіно, Грем Поттер та Юліан Нагельсманн.

Останнім клубом Клінсманна була Герта, звідки він пішов за власним бажанням на початку 2020 року.

З лютого очолює збірну Південної Кореї, яка під його керівництвом поступилася Уругваю (1:2) та зіграла внічию з Колумбією (2:2).