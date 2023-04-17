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Клінсманн може очолити Тоттенгем

Сьогодні 19:09 131 0
Клінсманн може очолити Тоттенгем
#Тоттенгем, #Юрген Клінсманн

Джерело - Tribuna.com.

Головний тренер збірної Південної Кореї Юрген Клінсманн є одним з претендентів на посаду головного тренера Тоттенгема.

Про це повідомляє GFNG з посиланням на Kicker.

Іншими претендентами, окрім 58-річного німця, є Брендан Роджерс, Венсан Компані, Маурісіо Почеттіно, Грем Поттер та Юліан Нагельсманн.

Останнім клубом Клінсманна була Герта, звідки він пішов за власним бажанням на початку 2020 року.

З лютого очолює збірну Південної Кореї, яка під його керівництвом поступилася Уругваю (1:2) та зіграла внічию з Колумбією (2:2).

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