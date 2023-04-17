Захисник Фіорентини Додо може влітку перейти до Ювентуса.

Про це повідомляє Fiorentinauno.com.

Клуб із Флоренції згоден відпустити 24-річного бразильця не менш як за 50 мільйонів євро.

Ексзахисник Шахтаря Додо перейшов до Фіорентини влітку 2022 року. Донецький клуб отримав за 23-річного бразильця 14,5 мільйона євро та 3,5 мільйона у вигляді бонусів.

Бразилець підписав п’ятирічний контракт із Фіорентиною. При цьому Шахтар не отримає додатковий відсоток при можливих перепродажах Додо. Зазначимо, що значну роль у переході гравця зіграв екснаставник Шахтаря Роберто Де Дзербі, який особисто спілкувався з керівництвом Фіорентини.

У поточному сезоні Додо зіграв у складі Фіорентини 37 матчів і віддав 3 результативні передачі. У Серії А клуб із Флоренції йде на 9-му місці. Ювентус займає 7-у позицію.

Раніше повідомлялося, що Влахович може покинути Ювентус у разі невиходу в Лігу чемпіонів.