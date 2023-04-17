На Мустафаєва також претендує Вестерло

Азербайджанський півзахисник Олександрії Еміль Мустафаєв потрапив до сфери інтересів кількох клубів.

Про це повідомляє Azerisport.com.

21-річним Мустафаєвим зацікавився бельгійський Вестерло, який може влаштувати перехід гравця цього літа. Також інтерес до гравця проявляє київське Динамо та деякі інші українські клуби.

Раніше повідомлялося, що Олександрія планує зберегти у команді Мустафаєва та вже запропонувала новий контракт півзахиснику. Чинний контракт гравця розрахований до кінця цього сезону.

Мустафаєв перейшов до Олександрії у 2019 році. У поточному сезоні він зіграв у складі Олександрії 9 матчів, забив 2 голи і зробив 3 асисти.

Олександрія йде на 5-му місці в УПЛ, Динамо посідає 4-е місце. Вестерло - 7-й у чемпіонаті Бельгії.