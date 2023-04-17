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Голкіпер Валенсії Мамардашвілі покине команду влітку

Не завадить відходу грузина і новий контракт
Сьогодні 15:15 222 0
Голкіпер Валенсії Мамардашвілі покине команду влітку
#Валенсія, #Гіоргі Мамардашвілі

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Валенсії Гіоргі Мамардашвілі може залишити команду в кінці сезону.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Це відбудеться за будь-якого підсумку сезону. Не завадить відходу грузина і новий контракт, який він нещодавно підписав.

Гравцем цікавляться Челсі і Тоттенгем. 10 днів тому з агентом гравця спілкувався представник Лестера. До цього також повідомлялось про інтерес Реала.

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