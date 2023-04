Голкіпер Валенсії Мамардашвілі покине команду влітку

Голкіпер Валенсії Гіоргі Мамардашвілі може залишити команду в кінці сезону.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Це відбудеться за будь-якого підсумку сезону. Не завадить відходу грузина і новий контракт, який він нещодавно підписав.

Гравцем цікавляться Челсі і Тоттенгем. 10 днів тому з агентом гравця спілкувався представник Лестера. До цього також повідомлялось про інтерес Реала.

Georgian goalkeeper Giorgi Mamardashvili, expected to leave Valencia in any case at the end of the season despite contract extension signed few months ago 🇬🇪



Told Chelsea and Tottenham are just monitoring his development; Leicester met with his agent 10 days ago. pic.twitter.com/0OjtCdE9pD