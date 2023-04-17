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Визначилася дата і місце проведення матчу Україна - Німеччина

Матч відбудеться напередодні відбору Євро-2024
Сьогодні 09:39 323 0
Визначилася дата і місце проведення матчу Україна - Німеччина
#Збірна України з футболу, #Збірна Німеччини з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє товариський матч з Німеччиною у Бремені.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

"За нашою інформацією, цей матч відбудеться. Він відбудеться орієнтовно 12 червня у місті Бремен. Начебто за кілька тижнів буде офіційне підтвердження", - сказав Співаковський.

У червні збірна України зіграє 2 матчі відбору Євро-2024 - з Північною Македонією (16 червня) та Мальтою (19 червня).

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