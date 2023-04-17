Визначилася дата і місце проведення матчу Україна - Німеччина

Джерело - Чемпіон.
Збірна України зіграє товариський матч з Німеччиною у Бремені.
Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.
"За нашою інформацією, цей матч відбудеться. Він відбудеться орієнтовно 12 червня у місті Бремен. Начебто за кілька тижнів буде офіційне підтвердження", - сказав Співаковський.
У червні збірна України зіграє 2 матчі відбору Євро-2024 - з Північною Македонією (16 червня) та Мальтою (19 червня).
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