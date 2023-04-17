Визначилася дата і місце проведення матчу Україна - Німеччина

Збірна України зіграє товариський матч з Німеччиною у Бремені.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

"За нашою інформацією, цей матч відбудеться. Він відбудеться орієнтовно 12 червня у місті Бремен. Начебто за кілька тижнів буде офіційне підтвердження", - сказав Співаковський.