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Марсель Маліновського переміг Труа, Страсбур з Соболем розібрався з Аяччо: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 31 туру Ліги 1
Сьогодні 23:37 737 0
Марсель Маліновського переміг Труа, Страсбур з Соболем розібрався з Аяччо: результати матчів Ліги 1
#Руслан Маліновський, #Марсель, #Монако, #Нант, #Едуард Соболь, #Страсбур, #Труа, #Осер

Джерело - Чемпіон.

У 31-му турі французької Ліги 1 відбулося 7 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
31 тур, 16 квітня

Лілль - Монпельє 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Сілла, 1:1 - 70 Девід, 2:1 - 72 Кабелла

Брест - Ніцца 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 12 Ле Дуарон

Клермон - Анже 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 28 Юну, 1:1 - 33 Кей (пен), 2:1 - 39 Чам (пен)

Осер - Нант 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Жубал (пен), 2:0 - 43 Да Коста, 2:1 - 55 Мохамед

Страсбур - Аяччо 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Гамейро (пен), 2:0 - 71 Діарра, 2:1 - 76 Баррето, 3:1 - 89 Сузукі

Українець Едуард Соболь вийшов у стартовому складі і провів на полі увесь поєдинок.

Монако - Лор’ян 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Діатта, 2:0 - 27 Головін, 3:0 - 55 Фолланд, 3:1 - 86 Коне (пен)

Марсель - Труа 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Вітінья. 2:0 - 40 Ундер, 3:0 - 64 Вітінья, 3:1 - 90+1 Бальде

Руслан Малоіновський вийшов на поле на 76-й хвилині матчу.

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