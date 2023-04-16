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Лілль переміг Монпельє, Ніцца поступилася Бресту: результати матчів Ліги 1

Результати матчів 31 туру Ліги 1
Сьогодні 18:12 319 0
Лілль переміг Монпельє, Ніцца поступилася Бресту: результати матчів Ліги 1
#Руслан Маліновський, #Марсель, #Монако, #Нант, #Едуард Соболь, #Страсбур, #Труа, #Осер

Джерело - Чемпіон.

У 31-му турі французької Ліги 1 відбулося 2 зустрічі.

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
31 тур, 16 квітня

Лілль - Монпельє 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Сілла, 1:1 - 70 Девід, 2:1 - 72 Кабелла

Брест - Ніцца 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 12 Ле Дуарон

Клермон - Анже 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 28 Юну, 1:1 - 33 Кей (пен), 2:1 - 39 Чам (пен)

Осер - Нант 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Жубал (пен), 2:0 - 43 Да Коста, 2:1 - 55 Мохамед

Страсбур - Аяччо 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Гамейро (пен), 2:0 - 71 Діарра, 2:1 - 76 Баррето, 3:1 - 89 Сузукі

Сьогодні, 16 квітня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще 2 матчі:

18:05. Монако - Лор’ян 

21:45. Марсель - Труа

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