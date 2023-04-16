Рома розгромила Удінезе, Ювентус несподівано програв Сассуоло: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 квітня, у 30-му турі італійської Серії А відбулося 4 матчі.
Чемпіонат Італії - Серія А
30 тур, 16 квітня
Лечче - Сампдорія 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 31 Сісей, 1:1 - 75 Хесе
Торіно - Салернітана 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 9 Вілена, 1:1 - 57 Санабрія
Сассуоло - Ювентус 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 64 Дефрель
Рома - Удінезе 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 37 Бове, 2:0 - 55 Пеллегріні, 3:0 - 90+1 Абрагам
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