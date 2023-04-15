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Атлетіко назвав ціну Фелікса

Жуан Фелікс може покинути Атлетіко
Вчора 23:10 288 0
Атлетіко назвав ціну Фелікса
Фото - gettyimages
#Атлетіко Мадрид, #Футбольні трансфери, #Жуан Фелікс

Джерело - isport.ua.

Атлетіко визначився, скільки він хоче отримати у випадку, якщо якийсь клуб захоче придбати наступного літа Жуана Фелікса.

Про це повідомляє Goal з посиланням на AS.

"Матрацники" мають намір просити за 23-річного португальця 100 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що лондонський Челсі, який орендував Фелікса у січні, хоче залишити футболіста у себе.

Однак, за інформацією джерела, лондонський клуб ще не робив жодної попередньої пропозиції щодо викупу його контракту.

Влітку 2019 року Атлетіко заплатив Бенфіці за гравця 127,2 млн євро.

Нагадаємо, Челсі хоче зберегти Фелікса.

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