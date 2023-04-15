Металіст - Верес 5:5: відео голів

Відео голів матчу Металіст - Верес

Джерело - Чемпіон.

Металіст та Верес не визначили сильнішого в межах 21-го туру української Прем'єр-ліги.

6 хвилина. Відео голу Картушова

10 хвилина. Відео голу Пороха

18 хвилина. Відео голу Блізніченка

23 хвилина. Відео голу Шарая

25 хвилина. Відео голу Прядуна

36 хвилина. Відео голу Хондака

38 хвилина. Відео голу Бойчука

55 хвилина. Відео голу Шарая

59 хвилина. Відео голу Блізніченка

82 хвилин. Відео голу Наумеця

Чемпіонат України - УПЛ

21 тур, 15 квітня

Металіст - Верес 5:5 (4:3)

Голи: 1:0 - 6 Картушов, 2:0 - 10 Порох, 2:1 - 18 Блізніченко (пен), 2:2 - 23 Шарай, 3:2 - 25 Прядун, 3:3 - 36 Хондак, 4:3 - 38 Бойчук, 4:4 - 55 Шарай, 4:5 - 59 Блізніченко (пен), 5:5 - 82 Наумець

Склади команд:

Металіст: Єрмолов, Романюк, Мизюк, Порох, Коррал, Ралюченко, Панасенко (Наумець 65), Чідомере (Чайковський 46), Бойчук, Прядун, Картушов (Демченко 74)

Запас: Костик, Шумілов, Багачанський, Рязанцев, Самуел, Ніколишин, Паті

Верес: Когут, Гагун, Хондак, Вовченко, Г. Пасіч, Кльоц, Курко, Блізніченко (Дахновський 79), С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик (М. Шестаков 76)

Запас: Ющишин, Протасевич, Тишинінов, Шух, Вадовський, Годя, Коркодим, Поворознюк

Жовті картки: Мізюк 17, Романюк 40, Чайковський 50, Когут 61, Дахновський 87, Гагун 88

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