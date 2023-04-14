Шальке переграв Герту у битві аутсайдерів Бундесліги

Шальке перервав чотириматчеву безвиграшну серію

Джерело - Чемпіон.

У 28-у турі німецької Бундесліги Шальке вдома обіграло Герту.

Матч завершився з рахунком 5:2.

Перемога дозволила Шальке набрати 24 очки та покинути останнє місце у турнірній таблиці, куди перемістилась Герта.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

28 тур, 14 квітня

Шальке - Герта 5:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 3 Скарке, 2:0 - 14 Бультер, 2:1 - 45+2 Йоветич, 3:1 - 48 Теродде, 4:1 - 78 Бультер, 4:2 - 84 Ріхтер, 5:2 - 90+2 Каміньскі

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