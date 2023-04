Боруссія Дортмунд має намір продовжити контракт з Гуммельсом

Боруссія Дортмунд запропонувала новий контракт захиснику Матсу Гуммельсу.

Про це повідомляє журналіст Патрік Бергер.

За умовами контракту зарплатня 34-річного Хуммельса знизиться з 10 до 6 мільйонів, однак з урахуванням бонусів може становити 8 мільйонів євро на рік.

Чинний контракт захисника закінчується влітку.

