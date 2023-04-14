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Щенсний - про рішення попросити заміну: Я не міг дихати

Поляк не зміг дограти матч зі Спортінгом
Сьогодні 12:54 318 0
Щенсний - про рішення попросити заміну: Я не міг дихати
#Спортінг, #Ювентус, #Войцех Щенсний

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Ювентуса Войцех Щенсний попросив заміну у чвертьфінальному матчі Ліги Європи проти Спортінга (1:0).

Поляк прокоментував своє рішення.

"Я був схвильований, не міг дихати. Але зараз почуваюся добре. Ми зробили медостеження, все добре. Тести підтвердили, що жодних проблем немає", - зазначив Щенсний.

Епізод трапився наприкінці першого тайму - поляк відчув біль у грудях та покинув поле, замість нього вийшов Маттіа Перін.

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