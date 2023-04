Щенсний - про рішення попросити заміну: Я не міг дихати

Голкіпер Ювентуса Войцех Щенсний попросив заміну у чвертьфінальному матчі Ліги Європи проти Спортінга (1:0).

Поляк прокоментував своє рішення.

Епізод трапився наприкінці першого тайму - поляк відчув біль у грудях та покинув поле, замість нього вийшов Маттіа Перін.

Wojciech Szczęsny after being subbed off as he felt heart palpitations during the match: “We did medical check, it’s all good”. ⚪️🇵🇱



“I was worried, I was not able to breathe but now I feel good. The tests confirmed that there’s no problem”. pic.twitter.com/PGCbM2KN4i