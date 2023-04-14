Щенсний - про рішення попросити заміну: Я не міг дихати

Голкіпер Ювентуса Войцех Щенсний попросив заміну у чвертьфінальному матчі Ліги Європи проти Спортінга (1:0).

Поляк прокоментував своє рішення.

"Я був схвильований, не міг дихати. Але зараз почуваюся добре. Ми зробили медостеження, все добре. Тести підтвердили, що жодних проблем немає", - зазначив Щенсний.