Щенсний - про рішення попросити заміну: Я не міг дихати

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Ювентуса Войцех Щенсний попросив заміну у чвертьфінальному матчі Ліги Європи проти Спортінга (1:0).
Поляк прокоментував своє рішення.
"Я був схвильований, не міг дихати. Але зараз почуваюся добре. Ми зробили медостеження, все добре. Тести підтвердили, що жодних проблем немає", - зазначив Щенсний.
Епізод трапився наприкінці першого тайму - поляк відчув біль у грудях та покинув поле, замість нього вийшов Маттіа Перін.
Wojciech Szczęsny after being subbed off as he felt heart palpitations during the match: “We did medical check, it’s all good”. ⚪️🇵🇱— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2023
“I was worried, I was not able to breathe but now I feel good. The tests confirmed that there’s no problem”. pic.twitter.com/PGCbM2KN4i