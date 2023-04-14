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Клуби АПЛ зацікавлені в головному тренері Феєноорда Слоті

Декілька клубів з Англії хочуть запросити наставника Феєнорда
Сьогодні 10:24 230 0
Клуби АПЛ зацікавлені в головному тренері Феєноорда Слоті
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Тоттенгем, #Феєнорд, #Арне Слот

Джерело - Time.

Крістал Пелес, Тоттенгем, Вест Гем та Лідс зацікавлені в послугах головного тренера Феєноорда Арне Слота.

Про це повідомляє The Times.

Тоттенгем та Крістал Пелес підшукують молодого та прогресивного тренера на заміну Антоніо Конте та Патріку Вієра, яких звільнили в березні.

Вест Гем, ймовірно, збирається припинити співпрацю з Девідом Моєсом незалежно від того, чи залишиться клуб в АПЛ та чи виграє Лігу конференцій.

Лідс розглядає Слота, як альтернативну опцію, оскільки переговори щодо тренера Райо Вальєкано Андоні Іраоли зайшли в глухий кут.

Повідомлялося, що бельгійський фахівець Венсан Компані може стати новим головним тренером Тоттенгема.

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