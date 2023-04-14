Клуби АПЛ зацікавлені в головному тренері Феєноорда Слоті

Джерело - Time.
Крістал Пелес, Тоттенгем, Вест Гем та Лідс зацікавлені в послугах головного тренера Феєноорда Арне Слота.
Про це повідомляє The Times.
Тоттенгем та Крістал Пелес підшукують молодого та прогресивного тренера на заміну Антоніо Конте та Патріку Вієра, яких звільнили в березні.
Вест Гем, ймовірно, збирається припинити співпрацю з Девідом Моєсом незалежно від того, чи залишиться клуб в АПЛ та чи виграє Лігу конференцій.
Лідс розглядає Слота, як альтернативну опцію, оскільки переговори щодо тренера Райо Вальєкано Андоні Іраоли зайшли в глухий кут.
Повідомлялося, що бельгійський фахівець Венсан Компані може стати новим головним тренером Тоттенгема.