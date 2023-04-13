Фіорентина розгромила Лех, Гент та Вест Гем зіграли внічию: результати матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Відбулися перші матчі чвертьфіналу Ліги конференцій.
Ліга конференцій
1/4 фіналу, перший матч
13 квітня
Гент - Вест Гем 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+3 Інгс, 1:1 - 57 Кейперс
Андерлехт - АЗ Алкмар 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 22 Мурільйо, 2:0 - 70 Ашімеру
Базель - Ніцца 2:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 26 Амдуні (пен), 1:1 - 38 Моффі, 1:2 - 45+1 Моффі, 2:2 - 71 Амдуні
Лех Познань - Фіорентина 1:4 (1:2)
Голи: 0:1 - 4 Артур, 1:1 - 20 Велде, 1:2 - 41 Гонсалес, 1:3 - 58 Бонавентура, 1:4 - 63 Іконе
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!