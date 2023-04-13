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Фіорентина розгромила Лех, Гент та Вест Гем зіграли внічию: результати матчів Ліги конференцій

Результати 1/4 фіналу Ліги конференцій
Вчора 23:58 319 0
Фіорентина розгромила Лех, Гент та Вест Гем зіграли внічию: результати матчів Ліги конференцій
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі чвертьфіналу Ліги конференцій.

Ліга конференцій
1/4 фіналу, перший матч
13 квітня

Гент - Вест Гем 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+3 Інгс, 1:1 - 57 Кейперс

Андерлехт - АЗ Алкмар 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Мурільйо, 2:0 - 70 Ашімеру

Базель - Ніцца 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 26 Амдуні (пен), 1:1 - 38 Моффі, 1:2 - 45+1 Моффі, 2:2 - 71 Амдуні

Лех Познань - Фіорентина 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 4 Артур, 1:1 - 20 Велде, 1:2 - 41 Гонсалес, 1:3 - 58 Бонавентура, 1:4 - 63 Іконе

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