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В АПЛ клуби приберуть рекламу букмекерів з лицьового боку футболок

В АПЛ домовилися не розміщувати рекламу букмекерів на лицьовому боці форми
Сьогодні 15:55 289 0
В АПЛ клуби приберуть рекламу букмекерів з лицьового боку футболок
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - premierleague.com.

Клуби Англійської Прем'єр-ліги колективно погодилися не розміщувати рекламу букмекерів на лицьовій стороні футболок.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

При цьому на рукавах рекламу все ще можна буде розміщувати. За це рішення проголосували 18 клубів і тільки два утрималися. Про які клуби йдеться невідомо.

Угода набуде чинності після сезону 2025/26, щоб дати час клубам переглянути контракти з букмекерськими конторами.

Раніше повідомлялося, що шість клубів АПЛ візьмуть участь у новоствореному передсезонному турнірі.

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