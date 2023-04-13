Тен Гаг: Хочемо здивувати Севілью

Джерело - uefa.com.
- Манчестер Юнайтед хоче показати динамічний футбол у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Севільї.
Про це розповів головний тренер англійського клубу Ерік тен Гаг.
"Хочемо показати динамічний футбол та здивувати суперника, щоб йому було складно читати нашу гру.
У нашій команді атакують та обороняються 11 гравців. Працюємо над цим щодня, у кожному матчі. Хочемо ставати краще та краще", - сказав тен Гаг.
Раніше повідомлялося, що Рашфорд пропустить кілька матчів через м'язову травму.