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Тен Гаг: Хочемо здивувати Севілью

Ерік тен Гаг поділився очікуваннями від першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи проти Севільї
Сьогодні 12:41 157 0
Тен Гаг: Хочемо здивувати Севілью
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Севілья, #Ерік тен Гаг

Джерело - uefa.com.

  1. Манчестер Юнайтед хоче показати динамічний футбол у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Севільї.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Ерік тен Гаг.

"Хочемо показати динамічний футбол та здивувати суперника, щоб йому було складно читати нашу гру.

У нашій команді атакують та обороняються 11 гравців. Працюємо над цим щодня, у кожному матчі. Хочемо ставати краще та краще", - сказав тен Гаг.

Раніше повідомлялося, що Рашфорд пропустить кілька матчів через м'язову травму.

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