Тен Гаг: Хочемо здивувати Севілью

Про це розповів головний тренер англійського клубу Ерік тен Гаг.

"Хочемо показати динамічний футбол та здивувати суперника, щоб йому було складно читати нашу гру.

У нашій команді атакують та обороняються 11 гравців. Працюємо над цим щодня, у кожному матчі. Хочемо ставати краще та краще", - сказав тен Гаг.