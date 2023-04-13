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Анчелотті назвав найкращого гравця матчу Реал - Челсі

Карло Анчелотті підсумував впевнену перемогу над Челсі
Сьогодні 11:10 669 0
Анчелотті назвав найкращого гравця матчу Реал - Челсі
#Реал Мадрид, #Челсі, #Карло Анчелотті

Джерело - football24.uа.

Реал задоволений результатом та грою у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті підсумував впевнену перемогу над Челсі

"Ми дещо постраждали на початку, але нашою метою було вийти вперед, і це те, що ми зробили. Нам доведеться потерпіти, тому що у Челсі дуже хороша команда, з дуже хорошими гравцями. Маємо витримати ще 90 хвилин. Задоволені результатом і грою.

Ви можете подумати, що ми могли б більше пресингувати проти десяти гравців, але коли було одинадцять проти одинадцяти, ми багато боролися. В кінці, я думаю, нам не вистачило енергії та чіткості. Ми повинні бути задоволені, але попереду ще один матч. Повинні повторити сьогоднішню гру на Стемфорд Брідж, тому що знаємо, що Челсі зробить все можливе наступного тижня.

Актуально: Реал - Челсі 2:0: огляд матчу

Я завжди шукаю найкраще для команди. Бувають ігри, де ми можемо створювати моменти з трьома нападниками, і я думаю, що Кроос дуже допомагає як плеймейкер, який широко роздає м'яч і тримає його під контролем. Ви можете більше страждати в обороні, але якщо є колективна відданість справі, ви не страждаєте. Це спрацювало добре.

Вальверде був найкращим гравцем на полі. Він подарував стільки енергії та дуже добре знав своє місце на полі. Він дуже добре впорався із захисними діями разом з Кроосом і блискуче відбирав м'яч після перших 10 хвилин, коли ми внесли невеликі корективи", – відзначив Анчелотті.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Реал - Челсі.

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