Де Дзербі: Мудрик має все, щоб стати зіркою АПЛ

Джерело - sport.ua.
Вінгер Челсі Михайло Мудрик ще покаже себе в АПЛ.
Про це розповів головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі.
"Мудрик – топ-гравець. Думаю, для нього складно стартувати в іншій країні, іншій команді.
Кожен знає, в якій ситуації цього року "Челсі". Це дуже тяжко для всіх, особливо для молодого гравця, для молодого хлопця.
Думаю, він має все, щоб стати зіркою АПЛ", - відзначив Де Дзербі.
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