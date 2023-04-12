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Де Дзербі: Мудрик має все, щоб стати зіркою АПЛ

Роберто Де Дзербі позитивно висловився про перспективи українського вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика
Вчора 22:13 207 0
Де Дзербі: Мудрик має все, щоб стати зіркою АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Роберто Де Дзербі

Джерело - sport.ua.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик ще покаже себе в АПЛ.

Про це розповів головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі.

"Мудрик – топ-гравець. Думаю, для нього складно стартувати в іншій країні, іншій команді.

Кожен знає, в якій ситуації цього року "Челсі". Це дуже тяжко для всіх, особливо для молодого гравця, для молодого хлопця.

Думаю, він має все, щоб стати зіркою АПЛ", - відзначив Де Дзербі.

Читайте: Челсі, Лемпард, Мудрик та Ліга чемпіонів: що буде далі

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