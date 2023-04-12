Де Дзербі: Мудрик має все, щоб стати зіркою АПЛ

Вінгер Челсі Михайло Мудрик ще покаже себе в АПЛ.

Про це розповів головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі.

"Мудрик – топ-гравець. Думаю, для нього складно стартувати в іншій країні, іншій команді.

Кожен знає, в якій ситуації цього року "Челсі". Це дуже тяжко для всіх, особливо для молодого гравця, для молодого хлопця.

Думаю, він має все, щоб стати зіркою АПЛ", - відзначив Де Дзербі.