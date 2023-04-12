Гвардіола: Це неймовірний результат, але я знаю, що таке виїзд в Мюнхен

Манчестер Сіті має змінити свою гру під час матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії в Мюнхені.

Про це заявив головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола.

"Це дійсно була хороша гра Ліги чемпіонів і топ команд. Протягом 55, 60 хвилин гра була напруженою. Родрі забив неймовірний гол, але ми не змогли повністю контролювати Мусіалу та Гнабрі.

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Перші 5, 10, 15 хвилин другого тайму суперник був кращим, вони мали моменти. Але потім ми щось скоригували та стали кращими в завершальному періоді матчу. Це неймовірний результат, але я знаю, що таке виїзд в Мюнхен. Ми повинні зробити щось нове, щоб не постраждати від їхньої якості. І ми спробуємо це зробити", - сказав Гвардіола.