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Гвардіола: Це неймовірний результат, але я знаю, що таке виїзд в Мюнхен

Тренер Ман Сіті прокоментував перемогу над Баварією
Сьогодні 14:38 239 0
Гвардіола: Це неймовірний результат, але я знаю, що таке виїзд в Мюнхен
Фото: Getty Images
#Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті

Джерело - BBC.

Манчестер Сіті має змінити свою гру під час матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії в Мюнхені.

Про це заявив головний тренер "містян" Жузеп Гвардіола.

"Це дійсно була хороша гра Ліги чемпіонів і топ команд. Протягом 55, 60 хвилин гра була напруженою. Родрі забив неймовірний гол, але ми не змогли повністю контролювати Мусіалу та Гнабрі.

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Перші 5, 10, 15 хвилин другого тайму суперник був кращим, вони мали моменти. Але потім ми щось скоригували та стали кращими в завершальному періоді матчу. Це неймовірний результат, але я знаю, що таке виїзд в Мюнхен. Ми повинні зробити щось нове, щоб не постраждати від їхньої якості. І ми спробуємо це зробити", - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Голанд побив бомбардирський рекорд для гравця АПЛ в сезоні.

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