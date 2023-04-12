Росія виступить на чемпіонаті світу з тайського боксу

Представники Білорусі вже заявлені на турнір

Федерація тайського боксу-муайтай росії заявила, що виступить на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє Tribuna.com

Представники білорусі вже заявлені на турнір під нейтральним прапором – замість національності у них значиться IFMA2.

У грудні минулого року Міжнародна асоціація тайського боксу (IFMA) оголосила про допуск росіян і білорусів до міжнародних змагань з 2023 року. Україна на знак протесту не виступатиме під егідою IFMA.

Турнір відбудеться з 3 до 12 травня в Таїланді.