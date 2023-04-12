Росія виступить на чемпіонаті світу з тайського боксу

Джерело - Tribuna.com.
Федерація тайського боксу-муайтай росії заявила, що виступить на чемпіонаті світу.
Про це повідомляє Tribuna.com
Представники білорусі вже заявлені на турнір під нейтральним прапором – замість національності у них значиться IFMA2.
У грудні минулого року Міжнародна асоціація тайського боксу (IFMA) оголосила про допуск росіян і білорусів до міжнародних змагань з 2023 року. Україна на знак протесту не виступатиме під егідою IFMA.
Турнір відбудеться з 3 до 12 травня в Таїланді.